Финал Кубка Украины Динамо - Шахтер: история турнира, рекорды и самые памятные скандалы (фото, видео)

В среду, 9 мая, в Днепре пройдет финал Кубка Украины, в котором встретятся две лучшие команды страны - "Динамо" и "Шахтер". Киевляне и "горняки" владели Кубком по 11 раз. Один из соперников выйдет вперед в вечном споре.

Второй по значимости национальный трофей - Кубок Украины - будет разыгран в 27-й раз. Рекорд по количеству титулов в этом турнире у двух команд - "Динамо" и "Шахтера". Каждая владела призом по 11 раз. Именно динамовцы и "горняки" сыграют в финальном матче нынешнего розыгрыша, который состоится в Днепре 9 мая. Начало - в 20.30.

Десятое свидание "заклятых друзей"

Несмотря на то, что розыгрыш первого Кубка Украины состоялся в 1992 году, впервые "Динамо" и "Шахтер" непосредственно встретились в финале только десять лет спустя - в 2002-м. Первое свидание оказалось удачным для донецкой команды, которую тренировал итальянец Невио Скала. Любопытно, что как раз в том сезоне "Шахтер" прервал многолетнюю гегемонию киевлян в чемпионате страны и выиграл золотые медали, положив их в Кубок.

Именно в начале 2000-х зародились традиции украинского "Классико" - принципиальной дуэли двух клубов-антагонистов, и затем "бело-синие" и "оранжево-черные" стали частыми соперниками друг друга в решающих поединках на Кубок. Причем с каждым разом эти противостояния носили все более эмоциональный и непримиримый характер.

Всего пара "Динамо" - "Шахтер" встречалась ранее в финале девять раз, таким образом, завтрашний финал станет уже юбилейным, десятым в таком составе. Преимущество в решающих очных поединках - на стороне "Динамо". Пять раз в киевско-донецком споре Кубок уезжал в столицу и в четырех случаях - пополнял музейную коллекцию "Шахтера".

Шедевр имени Хацкевича

Семь раз победитель определялся в основное время, по одному разу - в дополнительное время и серии 11-метровых.

Среди тренеров, выводивших команды на финальную игру, лучший результат имеют Сергей Ребров ("Динамо") и Мирча Луческу ("Шахтер") - по две победы в финальных матчах, где соперником был главный клуб-раздражитель. Причем если румынский специалист всего участвовал в шести подобных матчах и выиграл два, то КПД Сергея Реброва значительно лучше - две победы из трех попыток.

В финалах Кубка между "Динамо" и "Шахтером" забивали голы 18 игроков. Любопытно, что еще никому не удалось отличиться дублем, не то что хет-триком... Также интересно в свете предстоящего 9 мая финала то, что ровно 15 лет назад, в финале Кубка Украины 2003 года нынешний наставник киевлян Александр Хацкевич забил в ворота "Шахтера", пожалуй, один из самых красивых голов в своей карьере, а "Динамо" тогда победило - 2:1.

Гол Хацкевича - начиная с 3:50:



Футбольный бокс и сломанные ворота

О принципиальности поединков "Динамо" - "Шахтер" говорит тот факт, что в 9-ти матчах между этими командами в финалах Кубка Украины было показано сразу 13 красных карточек: шесть - игрокам "Динамо" и семь - футболистам "Шахтера". Только в двух поединках удалений удалось избежать.

Скандалов за историю финальных "Классико" было не счесть, и все же выделим три эпизода.

2002 год - удаление "горняка" Геннадия Зубова, который попытался ударить головой ассистента арбитра. Одному из тогдашних лидеров "Шахтера" грозила двухлетняя дисквалификация, однако дело удалось замять - поговаривают, что не без личного вмешательства президента донецкого клуба Рината Ахметова.

2008 - в финальном матче "Динамо" и "Шахтера" было показано аж пять красных карточек. Однако болельщикам в основном запомнился конфликт между защитником "Шахтера" Езерским и нападающим киевлян Бангурой. Езерский в юности, помимо занятий футболом, серьезно занимался и боксом. Африканца Бангуру от серьезных последствий для здоровья спасли его быстрые ноги.

2015 - в скандале вокруг матча "Динамо" - "Шахтер", состоявшемся в Киеве на "Олимпийском", футболисты были не замешаны. Динамовцы обыграли "Шахтер" в серии пенальти, и на футбольное поле сразу после решающего удара выбежала обезумевшая толпа из нескольких тысяч (!) болельщиков "бело-синих". Фанаты жгли пиротехнику и даже сломали футбольные ворота, не говоря уже о сорванной церемонии награждения. Чтобы успокоить неадекватных ультрас, на поле спустился даже вице-президент УЕФА Григорий Суркис. Киев выглядел в очень неприглядном свете на фоне сообщений о подаче столицей Украины заявки на проведение финала Лиги чемпионов...