Легенда "Барселоны" Иньеста согласовал 3-летний контракт с японским клубом на 90 миллионов долларов

По соглашению, Андрес Иньеста будет зарабатывать по 30 миллионов долларов за сезон.

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона, определился с местом продолжения карьеры.

Об этом сообщает ESPN GB.

По информации издания, футболист согласовал условия контракта с японским клубом «Виссел Кобе». Соглашение, по которому Иньеста будет зарабатывать 30 млн долларов за сезон, будет рассчитано на три года.

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Решающую роль в переходе сыграл владелец «Виссел Кобе» Хироши Микитани, также являющийся генеральным директором компании Rakuten – титульного спонсора «Барселоны».

Ранее сообщалось, что Иньеста продолжит карьеру в китайском «Чунцинь Лифане». Однако позже стало известно о срыве договоренности.