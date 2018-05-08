ФК "Шахтер" проведет аукцион для болельщиков за право провести день с командой в потенциально "чемпионском" матче с "Вересом"

Стартовая стоимость 1 билета - 20.000 гривен.

Футбольный клуб «Шахтер» объявляет о старте аукциона, где главным лотом станет пакет эксклюзивного матчевого опыта.

Болельщик станет частью команды в потенциально "чемпионской" игре УПЛ «Шахтер» – «Верес» и сможет испытать невероятные эмоции, пребывая в самом центре событий, сообщается на странице ФК "Шахтер" в Facebook

В клубе предлагают воспользоваться уникальной возможностью и провести день с первой командой, познакомиться с игроками и тренерами, насладиться поединком и пережить незабываемые моменты на скамейке запасных, получить именную футболку и автографы кумиров.

Аукцион проводится на официальном сайте клуба.

Стартовая стоимость 1 билета - 20.000 гривен.

Матч "Шахтер" - "Верес" состоится в воскресенье, 13 мая, на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало игры - в 19.30. В случае победы в этой игре горняки досрочно станут чемпионами Украины сезона 2017/18.