ФК "Шахтер" проведет аукцион для болельщиков за право провести день с командой в потенциально "чемпионском" матче с "Вересом"

12:42, 08 мая 2018
Футбол
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"Шахтер" предлагает болельщикам лично разделить радость победы в "золотом" матче УПЛ / facebook.com/fcshakhtar

Болельщик станет частью команды в потенциально "чемпионской" игре УПЛ «Шахтер» – «Верес» и сможет испытать невероятные эмоции, пребывая в самом центре событий, сообщается на странице ФК "Шахтер" в Facebook 

В клубе предлагают воспользоваться уникальной возможностью и провести день с первой командой, познакомиться с игроками и тренерами, насладиться поединком и пережить незабываемые моменты на скамейке запасных, получить именную футболку и автографы кумиров.

Аукцион проводится на официальном сайте клуба.

Стартовая стоимость 1 билета - 20.000 гривен. 

Матч "Шахтер" - "Верес" состоится в воскресенье, 13 мая, на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало игры - в 19.30. В случае победы в этой игре горняки досрочно станут чемпионами Украины сезона 2017/18.

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Теги: #УПЛ#ФК Шахтер