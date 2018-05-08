УЕФА назначил арбитром финала Лиги Европы владельца сети супермаркетов и парикмахерской

Арбитром решающего матча Лиги Европы будет голландец Куйперс.

Стала известна судейская бригада на финальный поединок Лиги Европы между испанским "Атлетико" и французским "Марселем".

Главным арбитром этой встречи будет голландский рефери Бьорн Куйперс. Помогать ему будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Четвертым судьей назначен польский арбитр Шимона Марчиняк.

Отметим, что кроме судейской работы, Куйперс имеет свою сеть супермаркетов и парикмахерскую.

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В этом году Куйперс уже работал на игре с участием "Марселя". Было это на стадии 1/4 финала Лиги Европы, когда "провансальцы" разгромили немецкий РБ "Лейпциг" со счетом 5:2. Также Куйперс судил и полуфинальный матч Лиги чемпионов, когда встречались "Бавария" и "Реал" (1:2).

Куйперс является арбитром ФИФА начиная с 2006 года. В сезоне-2013/14 он работал на финале Лиги чемпионов между "Реалом" и "Атлетико" (4:1).

Напомним, финал Лиги Европы состоится 16 мая 2018 года в Лионе.