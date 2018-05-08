Как выглядит НСК "Олимпийский" в Киеве перед финалом Лиги чемпионов (видео)
11:59, 08 мая 2018Футбол
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Появились кадры последних дней подготовки арены к финалу.
НСК "Олимпийский" / dynamo.kiev.ua
В Киеве запечатлели видео подготовки стадиона НСК "Олимпийский" в финалу Лиги чемпионов, которій состоится 26 мая.
Видео, снятое при помощи дрона, опубликовано на YouTube-канале "Информатор".
Главная спортивная арена страны готовилась к финальному футбольному поединку заранее. На территории спорткомплекса много рабочих, завершающих подготовительные работы.
Ранее УНИАН сообщал, что капитальный ремонт главной арены Лиги чемпионов нынешнего сезона обошелся Украине в 102 миллиона гривен.
Напомним, в финальном матче 26 мая сыграют "Реал" и "Ливерпуль", а главным арбитром назначен сербский рефери Милорад Мажич.
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