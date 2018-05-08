Как выглядит НСК "Олимпийский" в Киеве перед финалом Лиги чемпионов (видео)

11:59, 08 мая 2018
Футбол
440
НСК &quot;Олимпийский&quot; / dynamo.kiev.ua

Видео, снятое при помощи дрона, опубликовано на YouTube-канале "Информатор".

Главная спортивная арена страны готовилась к финальному футбольному поединку заранее. На территории спорткомплекса много рабочих, завершающих подготовительные работы.

Ранее УНИАН сообщал, что капитальный ремонт главной арены Лиги чемпионов нынешнего сезона обошелся Украине в 102 миллиона гривен.

Напомним, в финальном матче 26 мая сыграют "Реал" и "Ливерпуль", а главным арбитром назначен сербский рефери Милорад Мажич.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Финал Лиги чемпионов в Киеве
Теги: #НСК Олимпийский#финал Лиги чемпионов в Киеве