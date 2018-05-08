"Боруссия" украинца Ярмоленко определилась с новым главным тренером

60-летний Люсьен Фавр будет представлен в качестве наставника дортмундцев на следующей неделе.

Новым главным тренером дортмундской «Боруссии» станет Люсьен Фавр.

60-летний швейцарец, возглавляющий «Ниццу», договорился о контракте с немецким клубом. Об этом сообщает Eurosport.

Фавр будет представлен в качестве тренера «Боруссии» на следующей неделе.

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Еще прошлым летом в Дортмунде рассчитывали заключить соглашение с Фавром, но переговоры сорвались из-за финансовых требований «Ниццы». Теперь французы готовы отпустить тренера, несмотря на контракт до 2019 года.

Фавр уже работал в Германии, тренируя «Герту» (2007-2009) и «Боруссию» Менхенгладбах (2011-2015).

Напомним, что «Боруссия» (Дортмунд) начинала сезон под руководством Петера Боса, после его увольнения команду принял Петер Штегер.

С августа 2017 года за дортмундскую "Боруссию" выступает хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко.