Легендарный тренер "МЮ" Фергюсон вышел из комы и пообщался с друзьями

Состояние сэра Алекса улучшилось.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вышел из комы впервые после операции, которую он перенёс 5 мая после кровоизлияния в мозг.

Как сообщает Daily Mail, в понедельник, 7 мая, шотландский специалист вышел из комы и даже смог сесть и пообщаться с родственниками и друзьями. Фергюсон продолжает пребывать в отделении интенсивной терапии, но теперь у врачей появился осторожный оптимизм насчёт его дальнейшего восстановления.

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Фергюсон пожаловался на плохое самочувствие в четверг, а в пятницу был госпитализирован и прооперирован.

Легендарный шотландец тренировал Манчестер Юнайтед 27 лет (1986-2013) и выиграл с клубом 38 трофеев, включая 13 чемпионских титулов в Англии и две Лиги чемпионов.

Накануне сообщалось, что перспективы восстановления Фергюсона определятся в течение ближайших 48 часов.