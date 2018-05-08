Шевченко, Роналдиньо, Дель Пьеро и Тотти сыграют в прощальном матче Пирло

Поединок пройдет в Милане на стадионе "Сан-Сиро".

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло назвал игроков, которые примут участие в его прощальном матче.

В символической игре примут участие знаменитые футболисты, такие как Андрей Шевченко, Роналдо, Роналдиньо, Джанлуиджи Буффон, Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Паоло Мальдини, Филиппо Индзаги, Антонио Кассано, Дида, Эрнан Креспо, Кристиан Виери, Фабио Каннаваро, Кафу, Джорджио Кьеллини, Алесандро Костакурта, Чиро Феррара, Фабио Гроссо, Каха Каладзе, Марко Матерацци, Алесандро Неста, Сержиньо, Джанлука Дзамбротта, Деметрио Альбертини, Массимо Амброзини, Мауро Каморанези, Дженнаро Гаттузо, Фрэнк Лэмпард, Леонардо, Руй Кошта, Кларенс Зеедорф.

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Матч пройдет 21 мая в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

38-летний Андреа Пирло завершил карьеру в прошлом году. Пирло - чемпион мира 2006 года, двухкратный победитель Лиги чемпионов в составе "Милана". Также выступал за итальянские "Брешию", "Интер", "Ювентус" и американский "Нью-Йорк Сити".