Перспективы выздоровления экс-тренера "МЮ" Фергюсона определятся в ближайшие двое суток

5 мая шотландский специалист перенёс операцию после кровоизлияния в мозг.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон продолжает пребывать в стабильном состоянии в манчестерской клинике. 5 мая шотландский специалист успешно перенёс операцию после кровоизлияния в мозг.

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По информации Daily Mail, в течение ближайших 48 часов будут оценены последствия кровоизлияния, а также определятся перспективы восстановления Фергюсона. Также сообщается, что в течение месяца станут известны долгосрочные последствия кровоизлияния.

Ранее в «Манчестер Юнайтед» сообщили, что операция прошла хорошо. Однако Фергюсону нужен период интенсивной терапии, чтобы оптимизировать выздоровление.

76-летний Алекс Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986-го по 2013 год. Под руководством шотландца «МЮ» выиграл 49 трофеев.