Мэрия Киева: проблема с размещением болельщиков на финал Лиги чемпионов неактуальна

Столичные власти собираются проверить отели, непомерно увеличившие цены на проживание, на счет уплаты туристического сбора.

Проблем с жильем для футбольных фанатов нет, поскольку большинство из них прилетят в Киев на один день.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель управления туризма Киевской городской госадминистрации Антон Тараненко.

"Проблема с размещением болельщиков неактуальна, поскольку 70% из них приезжает на матч на один день и сразу же вечером улетает из Киева чартерным рейсом. Мы направили в ГФС (Государственную фискальную службу – ред.) Киева и других структур письмо с просьбой проверить заведения размещения, которые предлагают сверхвысокие цены на жилье во время проведения ЛЧ (Лиги чемпионов УЕФА – ред.). Речь идет об уплате туристического сбора", - написал Антон Тараненко.

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К тому же чиновник заявил, что КГГА работает над созданием кемпинга для туристов на Трухановом острове, желание переночевать в котором уже выразили более 100 желающих.

Также Тараненко сообщил, что к проблеме размещения фанатов присоединились неравнодушные киевляне, которые предлагают снять жилье по приемлемой цене на сервисе аренды Airbnb. К тому же жители столицы создали в Facebook сообщество, в котором предлагают бесплатно разместить туристов в своем доме.

Главный представитель Киевской городской госадминистрации по вопросам УЕФА Андрей Мирошниченко подтвердил информацию о кратковременном пребывании футбольных фанатов.

"На этой неделе состоялись встречи с представителями "Ливерпуля" и "Реала". Клубы уже подтвердили, что 20 тысяч болельщиков прилетят и улетят в один день. Ни КГГА, ни ФФУ (Федерация футбола Украины – ред.) не получали каких-либо жалоб от клубов. Отсутствие свободных номеров означает одно: спрос и предложения нашли свое решение", - написал Мирошниченко.

Напомним, что цены на жилье в Киеве в день финала Лиги чемпионов взлетели до небес.