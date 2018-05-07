Украинец Зинченко на радостях уронил кубок чемпиона Англии во время празднования "Ман Сити" (видео)
15:14, 07 мая 2018Футбол
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Украинский футболист попал в комичную ситуацию.
REUTERS
Комичная ситуация случилась с украинцем Александром Зинченко во время празднования чемпионского титула "Манчестер Сити" в Англии.
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"Сити" сыграл вничью 0:0 с "Хаддерсфилдом" в матче 37-го тура Премьер-лиги, а после игры команде вручили чемпионский кубок.
Когда игроки праздновали, танцуя вокруг трофея, Зинченко спиной толкнул кубок и очень испугался.
7 травня 2018 р.
Товарищи потроллили его, а организаторы мигом вернули трофей на его место.
Напомним, "Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии, выиграв титул в пятый раз в истории.
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