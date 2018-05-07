Украинец Зинченко на радостях уронил кубок чемпиона Англии во время празднования "Ман Сити" (видео)

Украинский футболист попал в комичную ситуацию.

Комичная ситуация случилась с украинцем Александром Зинченко во время празднования чемпионского титула "Манчестер Сити" в Англии.

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"Сити" сыграл вничью 0:0 с "Хаддерсфилдом" в матче 37-го тура Премьер-лиги, а после игры команде вручили чемпионский кубок.

Когда игроки праздновали, танцуя вокруг трофея, Зинченко спиной толкнул кубок и очень испугался.

Товарищи потроллили его, а организаторы мигом вернули трофей на его место.

Напомним, "Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии, выиграв титул в пятый раз в истории.