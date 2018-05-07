УЕФА назначил бригаду арбитров на финал Лиги чемпионов в Киеве

На матче "Реала" и "Ливерпуля" будет работать серб Милорад Мажич.

УЕФА назначил бригаду арбитров на финальный матч Лиги чемпионов в Киеве.

Главным рефери поединка "Реал" - "Ливерпуль" будет сербский судья Милорад Мажич.

Об этом сообщает UEFA.com.

Мажичу 45 лет, международную категорию он получил в 2009 году. В текущем сезоне серб судил четыре матча Лиги чемпионов и два матча Лиги Европы. Также он обслуживал финал Кубка конфедераций-2017 между сборными Чили и Германии.

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Ассистентами арбитра будут Милован Ристич и Далибор Джурджевич. Четвертый рефери - француз Клеман Тюрпен. Сербы Ненад Джокич и Данило Груич назначены дополнительными помощниками арбитра. Наконец, серб Неманья Петрович будет запасным ассистентом судьи.

Главным судьей финала женской Лиги чемпионов УЕФА назначена Яна Адамкова из Чехии. Матч между "Вольфсбургом" и "Лионом" состоится 24 мая в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало в 19.00.

Финал мужской Лиги чемпионов состоится 26 мая на НСК "Олимпийский". Начало - в 21.45.