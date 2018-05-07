Во второй лиге судья матча прятался от разъяренных фанатов за пожарной машиной (видео)

13:53, 07 мая 2018
Футбол
296
Судья спасался бегством после матча &quot;Нива&quot; (Тернополь) - &quot;Агробизнес&quot; / facebook.com/fcnyva1978

Арбитру Андрею Холявко, который обслуживал встречу, пришлось убегать от разъяренных болельщиков и искать защиты у правоохранителей.

Команда из Тернополя открыла счет в матче. Гостям удалось отыграться, а после и вовсе вырвать победу. На 90+4-й минуте встречи был назначен сомнительный пенальти, который, к слову, был уже вторым для "Агробизнеса" (первый команда не реализовала).

Читайте такжеРоссийский судья жутко ошибся в полуфинале Лиги Европы - благодаря его ляпу в финал вышел "Марсель"

Этот эпизод и вызвал наибольшие эмоции у болельщиков. По информации фан-аккаунта "Нивы" в Instagram, арбитр встречи сразу же после финального свистка убегал с поля в направлении пожарной машины, где и нашел защиту со стороны стюардов и правоохранительных органов.

Эпизоды скандального матча будут рассматриваться Контрольно-дисциплинарным комитетом ФФУ. Наказание может получить как Андрей Холявко, так и футбольный клуб «Нива».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Тернополь#вторая лига