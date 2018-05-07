Во второй лиге судья матча прятался от разъяренных фанатов за пожарной машиной (видео)

Поединок "Нивы" (Тернополь) и "Агробизнеса" (Волочиск) завершился скандалом.

Матч 25-го тура Второй лиги по футболу между тернопольской "Нивой" и "Агробизнесом" из Волочиска (1:2) завершился большим скандалом.

Арбитру Андрею Холявко, который обслуживал встречу, пришлось убегать от разъяренных болельщиков и искать защиты у правоохранителей.

Команда из Тернополя открыла счет в матче. Гостям удалось отыграться, а после и вовсе вырвать победу. На 90+4-й минуте встречи был назначен сомнительный пенальти, который, к слову, был уже вторым для "Агробизнеса" (первый команда не реализовала).

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Этот эпизод и вызвал наибольшие эмоции у болельщиков. По информации фан-аккаунта "Нивы" в Instagram, арбитр встречи сразу же после финального свистка убегал с поля в направлении пожарной машины, где и нашел защиту со стороны стюардов и правоохранительных органов.

Эпизоды скандального матча будут рассматриваться Контрольно-дисциплинарным комитетом ФФУ. Наказание может получить как Андрей Холявко, так и футбольный клуб «Нива».