Зидан: думаю, травма Роналду не окажется серьёзной

Португальский форвард "Реала" получил повреждение, из-за которого может пропустить финал Лиги чемпионов в Киеве.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду покинул поле в перерыве матча 36-го тура примеры против «Барселоны».

Замена португальского форварда связана с растяжением связок голеностопа, сообщает журналист Аранча Родригес.

Степень серьезности травмы и сроки восстановления Роналду станут известны позднее.

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ничьей с «Барселоной» рассказал о состоянии Криштиану Роналду.

«Что касается серьёзности повреждения Роналду, то сейчас об этом говорить рано. Однако думаю, что травма не окажется серьёзной. Завтра он пройдёт медобследование. Не могу сейчас сказать, сколько времени он пропустит из-за этого повреждения, но мне он сказал, что ничего особенного. Подробности узнаем завтра», - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что вчера "Барселона" и "Реал" сыграли вничью - 2:2 - в очередном "Эль-Классико".