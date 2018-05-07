Зидан: думаю, травма Роналду не окажется серьёзной

10:42, 07 мая 2018
Футбол
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УКриштиану Роналду получил повреждение во вчерашней игре с &quot;Барселоной&quot; / REUTERS

Замена португальского форварда связана с растяжением связок голеностопа, сообщает журналист Аранча Родригес.

Степень серьезности травмы и сроки восстановления Роналду станут известны позднее.

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ничьей с «Барселоной» рассказал о состоянии Криштиану Роналду.

«Что касается серьёзности повреждения Роналду, то сейчас об этом говорить рано. Однако думаю, что травма не окажется серьёзной. Завтра он пройдёт медобследование. Не могу сейчас сказать, сколько времени он пропустит из-за этого повреждения, но мне он сказал, что ничего особенного. Подробности узнаем завтра», - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что вчера "Барселона" и "Реал" сыграли вничью - 2:2 - в очередном "Эль-Классико".

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Теги: #Криштиану Роналду#матч Барселона - Реал