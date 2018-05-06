"Реал" сыграл вничью с "Барселоной", дважды уступая в счете по ходу матча

"Эль-Классико" завершилось вничью - 2:2.

В рамках 36-го тура чемпионата Испании состоялось знаменитое Эль-Классико - поединок "Барселона" - "Реал".

Игра завершилась вничью - 2:2, сообщает сайт соревнований.

Матч двух самых титулованных клубов Испании уже не имел турнирного значения, поскольку "Барселона" за несколько туров до финиша гарантировала себе золотые награды.

Тем не менее, 98 тысяч зрителей на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне стали свидетелями грандиозного футбольного спектакля.

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На 10-й минуте Суарес после быстрого флангового прохода Серхио Роберто открыл счет - 1:0. Но уже через 5 минут Криштиану Роналду уравнял шансы - 1:1. Португалец повторил достижение легенды "Реала" Альфредо Ди Стефано - у обоих по 18 голов в матчах "Эль-Классико". Больше - только у Лионеля Месси (26).

В конце первого тайма "Барселона" осталась в меньшинстве - за отмашку соперника удален Серхио Роберто.

Во втором тайме команды снова обменялись голами. "Барса", играя вдесятером, сумела открыть счет - шикарный гол забил Месси на 52-й минуте. Однако на 72-й Бэйл установил окончательный счет - 2:2.

"Реал" набрал 72 очка и остается на третьей строчке турнирной таблицы.

Напомним, "Реал" вышел в финал Лиги чемпионов сезона-2017/2018 и сыграет в Киеве с "Ливерпулем".