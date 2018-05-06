ФК "Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

В фестивале приняли участие 108 детей в возрасте от 7 до 10 лет, которые были разделены на 18 команд по шесть человек.

6 мая в Харькове ФК «Шахтер» организовал первый масштабный детский фестиваль футбола на ОСК «Металлист».

В фестивале приняли участие 108 детей в возрасте от 7 до 10 лет, которые были разделены на 18 команд по шесть человек, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Ребятам предложили девять увлекательных зон, где под руководством тренеров харьковской школы «Мастер мяча» они могли научиться таким азам футбола, как ведение мяча, точный пас, удары по воротам и прочее. Успешно выполняя задания на каждой из станций, участники зарабатывали очки для выхода в финал.

Командам присвоили фамилии игроков «Шахтера». Вышедшие в финал «Степаненко» и «Срна» провели футбольный матч, в котором первые оказались сильнее со счетом 4:2. Всем победителям на церемонии награждения были вручены оранжевые мячи.

Фестиваль футбола от ФК «Шахтер» продолжался три часа и вызвал большой интерес: в нем приняли участие дети из Харькова и области, переселенцы из Донецка, ребята из Мариуполя, Северодонецка, Доброполья, Краматорска и других городов. Среди 108 детей – 21 девочка. Каждый получил в подарок спортивную форму и клубный шарф.