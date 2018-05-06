"Александрия" обыграла "Зирку" в 30-м туре УПЛ

21:21, 06 мая 2018
Футбол
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&quot;Александрия&quot; обыграла &quot;Зирку&quot; / ua-football.com

Матч завершился победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

На 37-й минуте единственный гол в матче забил Андрей Запорожан с передачи Сергея Старенького. 

"Александрия" набрала 39 очков и закрепилась на 7-м месте. У "Зирки" осталось 30 очков, и она остается в зоне вылета за два тура до конца первенства. 

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Теги: #УПЛ-2017/18