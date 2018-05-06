"Ливерпуль" проиграл "Челси" и может остаться без путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон

Борьба за выход в Лигу чемпионов в Англии будет вестись до последнего тура.

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Челси» победил «Ливерпуль» на своем поле. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

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Автором единственного гола стал французский нападающий Оливье Жиру, отличившийся на 32-й минуте после передачи полузащитника Виктора Мозеса.

Победа над «Ливерпулем» помогла лондонскому клубу сократить отставание от четвёртого места («Тоттенхэм» – 71 очко) в турнирной таблице английского первенства. «Челси», набрав 69 очков, занимает пятую строчку. «Ливерпуль» (72 очка) – третий, однако его конкурентам, "Челси" и "Тоттенхэму" осталось провести на один матч больше.