Жители Киева предлагают гостям финала Лиги чемпионов беслатное жилье
19:54, 06 мая 2018Футбол
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Запущен хештег #FreeKyivCouch4Fans.
facebook.com/UkrBall
В Киеве запустили флешмоб, целью которого является бесплатный прием у себя дома футбольных болельщиков, которые приедут в столицу на финал Лиги чемпионов.
Эту акцию начали обычные киевляне, узнав о том, что киевские отели сильно завысили цены на время финала.
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«Мы не хотим, чтобы Киев запомнили как столицу барыг», – сказано в заявлении.
Присоединиться к флешмобу можно в Facebook, указав свои контакты на английском языке и хештег #FreeKyivCouch4Fans.
Финал состоится 26 мая на НСК «Олимпийский» в столице.
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