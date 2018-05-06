"Реал" и "Ливерпуль" определились с гостиницами на финал Лиги чемпионов в Киеве

Мадридский клуб поселится в гостинице, принадлежащей Ринату Ахметову.

Мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль" определились с местом проживания на финал Лиги чемпионов в Киеве.

Об этом сообщает сайт "Команда 1".

"Реал" выбрал отель "Опера" местом проживания в столице Украины. В этом отеле, который принадлежит Ринату Ахметову, находятся кабинеты всех топ-менеджеров "Шахтера".

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"Ливерпуль" будет проживать в гостинице "Интерконтиненталь". Делегации обоих клубов прибудут в Киев 24 мая.

25 мая пройдут предматчевые тренировки на НСК "Олимпийский". "Ливерпуль" начнет занятие в 18.00, "Реал" – в 20.00. Пресс-конференция главного тренера англичан Юргена Клоппа начнется в 17.15, главного тренера "Реала" Зинедина Зидана – в 19.15.

В финале, который пройдет 26 мая, команды сыграют в традиционных цветах: «Реал» – в белой форме, «Ливерпуль» – в красной.