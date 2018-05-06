"Сталь" обыграла "Олимпик" в гостевом матче Премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 0:2.

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч 30-го тура чемпионата Украины, в котором донецкий "Олимпик" принимал "Сталь" из Каменского и уступил сопернику.

Игра завершилась со счетом 0:2, сообщает официальный сайт турнира.

Первый голевой эпизод в игре случился на 79-й минуте.

Орест Кузык убежал в контратаку и спокойно пробил между ног голкиперу дончан Заури Махарадзе. Отыграться в оставшееся время "Олимпик" уже не смог. Более того, уже в добавленное арбитром время, на 90+1 минуте, Дмитрий Копытов точным ударом в нижний угол ворот забил второй гол. А еще спустя 2 минуты Кузык едва не сделал счет крупным, но Махарадзе дважды спас ворота своей команды от неминуемого гола.

Еще одним запоминающимся эпизодом матча стал момент, когда Владимир Доронин получил прямую красную карточку за грубейший подкат против Эберта. Это произошло на 60-й минуте игры.

Таким образом, "Сталь" набрала 26 очков и догнала в турнирной таблице одесский "Черноморец" в борьбе за 11-12 места. У "Олимпика" осталось 33 балла и команда делит 8-9 места со львовскими "Карпатами".