Игрок "Зари" забил гол в ворота "Шахтера" рукой

Иури Фрейтас отличился забитым мячом с нарушением правил.

Фрейтас забил гол рукой в ворота "Шахтера" / football.ua

Игрок луганской "Зари" Иури Фрейтас забил гол в ворота донецкого "Шахтера" в матче 30-го тура Премьер-лиги с нарушением правил.

Гол был забит после удара по мячу рукой игрока, следует из видео.

Напомним, что в том эпизоде Лунев на высокой скорости справа ворвался в штрафную и пробил в направлении дальнего угла, после чего мяч попал в Иури и от штанги влетел в ворота. В тот момент счет игры стал 1:1.

Впрочем, решающий гол в этом матче на 88-й минуте забил игрок горняков Тайсон, и матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Шахтера".

Команда из Донецка на 5 очков опережает киевское "Динамо" в турнирной таблице УПЛ и уже в следующем туре может досрочно оформить титул чемпиона Украины.