Игрок "Зари" забил гол в ворота "Шахтера" рукой

15:03, 06 мая 2018
Футбол
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Фрейтас / football.uaФрейтас забил гол рукой в ворота "Шахтера" / football.ua

Гол был забит после удара по мячу рукой игрока, следует из видео.

Напомним, что в том эпизоде Лунев на высокой скорости справа ворвался в штрафную и пробил в направлении дальнего угла, после чего мяч попал в Иури и от штанги влетел в ворота. В тот момент счет игры стал 1:1.

Впрочем, решающий гол в этом матче на 88-й минуте забил игрок горняков Тайсон, и матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Шахтера".

Команда из Донецка на 5 очков опережает киевское "Динамо" в турнирной таблице УПЛ и уже в следующем туре может досрочно оформить титул чемпиона Украины.

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Теги: #УПЛ#ФК Шахтер#Шахтер - Заря