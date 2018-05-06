ФК "Шахтер" подарил мячи юным воспитанникам ФК «Металлист 1925».

Мячи презентовали защитник горняков Николай Матвиенко и коммерческий директор клуба Дмитрий Кириленко.

В перерыве игры с луганской «Зарей» защитник «оранжево-черных» Николай Матвиенко и коммерческий директор «Шахтера» Дмитрий Кириленко вручили 63 профессиональных футбольных мяча NIKE ORDEM 5 OMB общей стоимостью почти 134 тысячи гривен юным воспитанникам ФК «Металлист 1925», сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

– Для нас это очень большой подарок! Все-таки мячи последнего поколения, которыми играют профессиональные футболисты, – отметил тренер детской команды ФК «Металлист 1925» Сергей Осадчий. – Уверен, дети будут в восторге!

Ранее, 14 апреля матч между «Шахтером» и «Динамо» на ОСК «Металлист» посетили 26 679 болельщиков. По 5 гривен с каждого проданного билета ФК «Шахтер» решил направить на развитие детского футбола в Харькове.