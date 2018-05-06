Главным арбитром финала Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер" будет львовянин Можаровский

14:13, 06 мая 2018
Футбол
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Юрий Можаровский / ua-football.com

Главным арбитром финального матча Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером» назначен Юрий Можаровский. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Ассистентами арбитра будут Александр Войтюк и Сергей Беккер. Резервный ассистент –Олег Плужник, четвертый рефери – Виталий Романов. Наблюдателем арбитража назначен Виктор Дердо.

Напомним, что финальная встреча Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре. Начало - в 20.30.

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Теги: #матч Динамо Шахтер#финал Кубка Украины