Главным арбитром финала Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер" будет львовянин Можаровский

Поединок состоится в Днепре 9 мая.

Главным арбитром финального матча Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером» назначен Юрий Можаровский. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Ассистентами арбитра будут Александр Войтюк и Сергей Беккер. Резервный ассистент –Олег Плужник, четвертый рефери – Виталий Романов. Наблюдателем арбитража назначен Виктор Дердо.

Напомним, что финальная встреча Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре. Начало - в 20.30.