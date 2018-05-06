Роналду - Фергюсону: мои молитвы вместе с вами
13:54, 06 мая 2018Футбол
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Криштиану Роналду пожелал скорейшего выздоровления сэру Алексу Фергюсону.
Криштиану Роналду поддержал Алекса Фергюсона / goal.net.ua
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пожелал скорейшего выздоровления легендарному экс-наставнику «Манчестер Юнайтед» сэру Алексу Фергюсону.
Ранее стало известно, что у Фергюсона случилось кровоизлияние в мозг. Шотландец успешно перенёс операцию, теперь ему предстоит реабилитация.
«Мои молитвы вместе с вами, мой дорогой друг. Будьте сильными, босс!» — написал Роналду в своём «твиттере».
Под руководством Фергюсона в составе «Манчестер Юнайтед» Роналду трижды выигрывал чемпионат Англии и стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2007/08.
My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss! pic.twitter.com/kmih28Xpsq— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 5, 2018
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