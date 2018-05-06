Роналду - Фергюсону: мои молитвы вместе с вами

Криштиану Роналду пожелал скорейшего выздоровления сэру Алексу Фергюсону.

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пожелал скорейшего выздоровления легендарному экс-наставнику «Манчестер Юнайтед» сэру Алексу Фергюсону.

Ранее стало известно, что у Фергюсона случилось кровоизлияние в мозг. Шотландец успешно перенёс операцию, теперь ему предстоит реабилитация.

«Мои молитвы вместе с вами, мой дорогой друг. Будьте сильными, босс!» — написал Роналду в своём «твиттере».

Под руководством Фергюсона в составе «Манчестер Юнайтед» Роналду трижды выигрывал чемпионат Англии и стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2007/08.