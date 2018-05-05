"Шахтер" обыграл "Зарю" благодаря позднему голу Тайсона и оторвался от "Динамо" на 5 очков

21:31, 05 мая 2018
Футбол
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В заключительном субботнем матче 30-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге «Шахтер» обыграл «Зарю» и оторвался от «Динамо» на 5 очков. 

Матч в Харькове завершился победой горняков - 2:1. 

Счет в матче на 19-й минуте открыл Факундо Феррейра.

На 63-й «Заря» сравняла счет - забил Юри, подставив голову под удар Максима Лунева.

Победу «Шахтеру» на 89-й минуте принес Тайсон после сольного прохода. 

Теперь «Шахтеру» достаточно в следующем туре обыграть «Верес» в Харькове, чтобы стать чемпионом Украины. 

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Теги: #ФК Шахтер#УПЛ-2017/18