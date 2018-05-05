"Шахтер" обыграл "Зарю" благодаря позднему голу Тайсона и оторвался от "Динамо" на 5 очков
21:31, 05 мая 2018Футбол
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Оформить чемпионское звание "Шахтер" может уже в следующем туре.
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В заключительном субботнем матче 30-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге «Шахтер» обыграл «Зарю» и оторвался от «Динамо» на 5 очков.
Матч в Харькове завершился победой горняков - 2:1.
Счет в матче на 19-й минуте открыл Факундо Феррейра.
На 63-й «Заря» сравняла счет - забил Юри, подставив голову под удар Максима Лунева.
Победу «Шахтеру» на 89-й минуте принес Тайсон после сольного прохода.
Теперь «Шахтеру» достаточно в следующем туре обыграть «Верес» в Харькове, чтобы стать чемпионом Украины.
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