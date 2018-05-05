"Шахтер" обыграл "Зарю" благодаря позднему голу Тайсона и оторвался от "Динамо" на 5 очков

Оформить чемпионское звание "Шахтер" может уже в следующем туре.

В заключительном субботнем матче 30-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге «Шахтер» обыграл «Зарю» и оторвался от «Динамо» на 5 очков. Матч в Харькове завершился победой горняков - 2:1. Счет в матче на 19-й минуте открыл Факундо Феррейра. На 63-й «Заря» сравняла счет - забил Юри, подставив голову под удар Максима Лунева. Победу «Шахтеру» на 89-й минуте принес Тайсон после сольного прохода. Теперь «Шахтеру» достаточно в следующем туре обыграть «Верес» в Харькове, чтобы стать чемпионом Украины.

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