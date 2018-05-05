Украинец Михалик стал чемпионом России по футболу с составе "Локомотива"

В решающем матче "Локомотив" обыграл "Зенит".

Московский «Локомотив» выиграл чемпионат России сезона-2017/18 благодаря победе в 29-м туре премьер-лиги на своем поле над «Зенитом» (1:0). "Локомотив" досрочно выиграл титул, набрав 60 очков. "Спартак" отстает на 7 очков и уже не может догнать конкурента.

Золотой гол за "Локомотив" забил португальский форвард Эдер, который принес Португалии победу в финале Евро-2016 над Францией.

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"Локомотив" стал чемпионом впервые за 14 лет и в третий раз в своей истории. Все три чемпионства (2002, 2004 и 2018) команда завоевала под руководством тренера Юрия Семина, который также тренировал киевское "Динамо" в 2008-2009 и 2011-2012 годах.

Лидером по числу титулов чемпиона России остается «Спартак» - 10 титулов.

За "Локомотив" выступает экс-игрок киевского «Динамо» Тарас Михалик. В нынешнем сезоне премьер-лиги он провел 9 матчей.