Онлайн видео-трансляция "Черноморец" - "Карпаты": Премьер-лига, 30-й тур

В Одессе проходит матч 30-го тура УПЛ с участием команд второй шестерки.

Сегодня в Одессе проходит матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает "Карпаты". Встречаются команды второй шестерки - нижней части таблицы. У "Черноморца" на данный момент 25 очков (11-е место), у "Карпат" - 32 (9-е место). Матч начнется в 17.00. ТВ-трансляция - телеканал "Униан".

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