Онлайн видео-трансляция "Черноморец" - "Карпаты": Премьер-лига, 30-й тур
16:50, 05 мая 2018Футбол
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В Одессе проходит матч 30-го тура УПЛ с участием команд второй шестерки.
footboom.com
Сегодня в Одессе проходит матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает "Карпаты".
Встречаются команды второй шестерки - нижней части таблицы. У "Черноморца" на данный момент 25 очков (11-е место), у "Карпат" - 32 (9-е место).
Матч начнется в 17.00.
ТВ-трансляция - телеканал "Униан".
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