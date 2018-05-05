На НСК "Олимпийский" завершили капитальный ремонт перед финалом Лиги чемпионов

13:32, 05 мая 2018
Футбол
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прес-служба НСК &quot;Олімпійський&quot;

Об этом сообщает телеканал "Киев".

По словам заместителя гендиректора по капитальному строительству ГП «Олимпийский учебно-спортивный центр» Конча-Заспа» Александра Филимонова, сейчас проходит тестирование систем на наличие неполадок.

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Основные работы на арене уже завершены. Должны были отремонтировать освещение, информационные табло, гидроизоляцию кровли и конструкций.

На территории комплекса провели благоустройство и заменили камеры наблюдения.

Всего капитальный ремонт обошелся в 102 млн гривен.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая. В нем сыграют "Реал" и "Ливерпуль"

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Теги: #НСК Олимпийский#финал Лиги чемпионов в Киеве