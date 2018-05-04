"Динамо" сенсационно потеряло очки в матче с "Мариуполем"

Шансы обойти "Шахтер" у киевлян теперь минимальные.

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского состоялся матч 30-го тура УПЛ, в котором «Динамо» не смогло переиграть «Мариуполь».

Поединок завершился вничью 1:1, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Счет в матче на 15-й минуте красивым ударом в дальнюю девятку открыл форвард "Мариуполя" Андрей Борячук, который принадлежит конкуренту киевлян в борьбе за золото "Шахтеру", а в мариупольском клубе играет в аренде.

"Динамо" сделало в перерыве две замены - на поле появились Вербич и Мбокани. Именно Мбокани заработал пенальти, и Виктор Цыганков на 55-й минуте забил с 11-метровой отметки - 1:1.

Тот же Цыганков спустя 5 минут снова отправил мяч в сетку, но арбитры зафиксировали офсайд.

Уже в компенсированное время Цыганков упустил самый реальный шанс, но не попал в створ ворот.

Таким образом, сыграв вничью, "Динамо" рискует отпустить "Шахтер" на 5 очков, если горняки завтра обыграют "Зарю". Шансы стать чемпионами у "Динамо" становятся минимальными.