​​​​​​​Финал Лиги чемпионов «Реал» - «Ливерпуль»: кому достанется «киевский торт»

Само по себе проведение финального матча Лиги чемпионов в столице Украины - событие, мягко говоря, незаурядное, но от имен команд-финалистов также зависит очень многое. К счастью для Киева, времена, когда до решающего матча сезона доходили команды-«андердоги» (говоря по-простому - выскочки), остались позади. Последний раз подобное случалось, пожалуй, в 2004 году, когда Кубок чемпионов разыгрывали между собой «Порту» и «Монако» - нечастые гости решающих этапов еврокубков.

В последние годы сенсационных участников наподобие фантастической команды киевского «Динамо», вышедшей в полуфинал Лиги чемпионов в 1999 году, на поздних стадиях турнира практически не появляется. Лигу чемпионов окончательно захватили монополисты «Реал», «Барселона» и «Бавария» - выход этой тройки в полуфинал или финал уже стал чем-то само собой разумеющимся. «Реал», к примеру, в решающем матче ЛЧ будет участвовать в четвертый раз за последние пять лет.

Вероятность попадания «лишних команд» в полуфиналы и финал Лиги чемпионов свелась к минимуму не только потому, что игра «Реала» или той же «Барсы» настолько гениальна, но и потому что Криштиану Роналду и Месси уже давно перестали быть просто отличными футболистами, а превратились в бренды. Возможно, кто-то назовет это конспирологией, но нельзя закрыть глаза на тот факт, что для УЕФА выгодно продвижение этих мегапопулярных брендов на протяжении как можно большего числа матчей. Эти поединки соответственно приносят организации баснословный доход от продажи телеправ и рекламы. А мы, болельщики, в свою очередь также с удовольствием клюем на эту удочку – и, хотя часто ворчим на несправедливое судейство, в очередной вторник или среду еще сильнее прикипаем к экранам, на которых разыгрывается действо с участием самых раскрученных персон мирового футбола.

В Украину приедет потерявшийся в полуфинале Роналду

Еще один повод говорить о том, что в Лиге чемпионов «все куплено», появился на этой неделе, когда «Реал» с громадными проблемами прошел «Баварию» в ответном полуфинальном поединке в Мадриде. При этом в ворота испанцев турецкий арбитр Джюнейт Чакыр не назначил два очевидных пенальти – вначале, когда защитники «сливочных» скосили Левандовского в своей штрафной, а затем, когда Марсело прервал рукой полет мяча, опять же, рядом со своими воротами.

Реализуй «Бавария» хотя бы один из этих гипотетических 11-метровых - и на перерыв она ушла бы при счете, который ее вполне устраивал. А там, глядишь, и не случилась бы в начале второй половины игры кошмарная ошибка голкипера немцев Ульрайха. «Реал» воспользовался ситуацией - как говорится, «почувствовал кровь», а задача мюнхенцев, которых подвел свой же голкипер, еще больше усложнилась. Но и при этом баварцы выглядели на поле «Реала» не робко. Напротив, суммарная статистика двух матчей - дома и на выезде - показывает, что немецкий клуб превзошел «Реал» практически по всем показателям: нанес в два раза больше ударов, в два с половиной раза чаще попадал в створ ворот, совершил больше обводок, выполнил в три раза больше острых передач в штрафную площадь и так далее. Шутка ли - даже хваленый Роналду, проводивший до этого вроде бы очередной гениальный сезон в Лиге чемпионов, в двух играх с «Баварией» потерялся, как будто его и не было на поле.

Как тут не вспомнить, что в четвертьфинале «Реал» выбил из борьбы «Ювентус» также со скандалом, выклянчив у судьи пенальти за несколько секунд до конца второго тайма. Легендарный голкипер «Юве» 40-летний Джанлуиджи Буффон, попрощавшийся в том матче с мечтой выиграть Лигу чемпионов, тогда высказался грубо, но метко: «Вместо сердца у арбитра - мусорный бак».

Фестиваль необъяснимых судейских решений продолжился и в эту среду в Риме. На этот раз в немилость Фемиды попала «Рома». Словенский арбитр Дамир Скомина не увидел волейбольный прием в своей штрафной защитника «Ливерпуля» Александра-Арнольда, а также очевидный фол голкипера гостей Кариуса против нападающего римлян Джеко. Оба случая прошли мимо внимания «человека в черном» - такого очевидного воровства в футболе еще поискать! После матча, что характерно, сам Скомина, якобы признал свои нелепые ошибки и очень расстроился.

Представители выбывшей в полуфинале «Ромы» раскритиковали отсутствие в Лиге чемпионов системы видеоповторов. По словам спортивного директора римской команды Рамона Мончи, «нужно поздравить выход «Ливерпуля» в финал, но нельзя забывать о том, как это произошло».

Действительно, система видеопомощи арбитрам используется уже на самом серьезном уровне, включая и предстоящий чемпионат мира в России. Однако до Лиги чемпионов данное чудо техники пока не дошло. УЕФА - до мозга костей консервативная организация, и, по крайней мере на данном этапе, упорно не желает использовать в решении спорных ситуаций такой объективный фактор, как помощь видеоассистента. Отдавая всю власть арбитрам с их субъективным видением того или иного эпизода, УЕФА, тем самым, оставляет пищу для любителей теорий заговоров…

Возможно, самый зрелищный финал в истории

Впрочем, все, изложенное выше, не отменяет того факта, что сезон в Лиге чемпионов получился загляденье, а финал между «Реалом» и «Ливерпулем» должен стать достойной кульминацией зрелищного многосерийного блокбастера.

Этот розыгрыш турнира - уже самый результативный за всю историю Лиги чемпионов. В 124 матчах забито 397 голов, то есть в среднем - 3,20 гола за матч. Предыдущий рекорд принадлежал прошлому розыгрышу Лиги. Тенденция очевидна.

Чего еще хватало с избытком - так это непредсказуемых сценариев. Особенно впечатляющей оказалась стадия плей-офф, где чуть ли не каждую неделю происходили чудеса одно другого невероятнее. Определенный тренд в европейском футболе запустила год назад «Барселона», когда сумела отыграться в ответной игре после выездного разгрома от «ПСЖ» со счетом 0:4. Тогда, напомним, у себя дома каталонцы устроили сатисфакцию - забили шесть голов, причем три из них - в последние 7 минут игры!

То, что в 2017 году было единичным случаем, в 2018 году превратилось в повальную моду на героические «камбэки». Самым запоминающимся из последних, конечно же, стал подвиг «Ромы», в четвертьфинале остановившей ту самую «Барселону», которая год назад была в роли хищника, а теперь оказалась жертвой. «Камбэков» стало так много, что даже счет в первой игре «Ливерпуль» - «Рома» - 5:2 - оставлял интригу в глазах нейтрального зрителя перед второй встречей. Оказалось, что не зря. В ответной игре - победа «Ромы» - 4:2, и, будь построже к «Ливерпулю» судьи, как знать, чем бы все закончилось...

У подскочившей вверх результативности есть и тактическое объяснение - прессинг и контрпрессинг стали олицетворением современного футбола. В какой-то степени даже символично, что в финал вышла команда с самым крутым прессингом в Европе – «Ливерпуль», а «Реал», пожалуй, лучше всех в Европе действует в трудных ситуациях, когда сам оказывается под давлением соперника. Наблюдать за противостоянием двух тренерских философий Юргена Клоппа и Зинедина Зидана будет главной изюминкой и изысканным блюдом для футбольного гурмана 26 мая.

Особенностью этой дуэли будет и то, что вряд ли мы увидим классический футбольный финал. Ведь обычно такие матчи получаются максимально осторожными и закрытыми с обеих сторон. Каждый боится открыть тылы, опасаясь пропустить случайный гол. Очень часто эти «шахматные партии» превращаются в весьма тягостное зрелище для тех, кто не болеет ни за одну из команд. В случае с матчем «Реал» - «Ливерпуль» можно быть уверенным, что не заснет никто.

Парадокс - ни про одну, ни про другую команду в этом сезоне нельзя сказать, что она демонстрирует действительно чемпионскую игру. Весьма характерно, что оба клуба неудачно выступили в своих национальных турнирах: «Реал» разделяет целая пропасть в Испании с «Барселоной», которая досрочно выиграла чемпионат, а «Ливерпуль» в Англии до сих пор не обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. И Зидан, и Клопп сделали в этом году основную ставку на еврокубки и не прогадали. Обе команды объединяет и то, что на длинной дистанции они довольно часто теряют очки в матчах с «маленькими» клубами. И у мадридцев, и у мерсисайдцев самая слабая линия - оборона, причем сложно сказать, у кого из них она слабее...

Защитники «Реала» - это вообще отдельная категория в футболе. Обороняться они не любят, зато с удовольствием сами идут в атаку, забивают важные голы и отдают решающие передачи. Марсело и Серхио Рамос - самые показательные примеры. Никогда не знаешь, какая их опция сработает в конкретный момент, но скучно с этими ребятами точно не будет. К тому же, финал из-за перебора желтых карточек пропустит Каземиро - самый рассудительный игрок команды. Обычно именно он лучше всех таскает рояль за Роналду и всей звездной компанией. Без этого трудолюбивого подмастерья в защите у «Реала» может гулять ветер, чем с удовольствием воспользуется ударная тройка «Ливерпуля» - Салах, Фирмино и Мане.

Мерсисайдцы при этом сами небезгрешны, когда речь заходит о надежности их оборонительных тылов. Оглушить соперника своими кавалерийскими наскоками, разорвать чужую оборону двумя, тремя, пятью голами - а затем пропустить в ответ три-четыре мяча в свои ворота - вот в этом заключается, если кратко, стиль команды Клоппа в этом сезоне, да и в предыдущих - тоже. Такой стиль захватывает аудиторию и увеличивает число тех, кто переживает за «Ливерпуль», в геометрической прогрессии. Но такой суперзрелищный футбол априори не является победным. Об умении «Реала» выжимать максимум возможного из самых трудных ситуаций уже говорилось выше. Именно поэтому мадридский клуб - фаворит финала, по мнению букмекеров. «Ливерпуль» пока - основной претендент на «приз зрительских симпатий»...

Историческая встреча Зидана и Клоппа

Интересно взглянуть на предстоящий матч и с точки зрения футбольной статистики. Зинедин Зидан и Юрген Клопп будут противостоять друг другу впервые. Двух наставников, которые, безусловно, являются топ-тренерами современности, разделяют пять лет возраста, однако по части больших побед 45-летний Зидан уже превосходит 50-летнего Клоппа. Француз начал самостоятельную тренерскую карьеру два с половиной года назад, и за это время уже выиграл две Лиги чемпионов, не говоря уже о титуле чемпиона Испании прошлого года и других менее значимых трофеях.

Юрген Клопп в Киеве попытается избавиться от реноме тренера, команды которого уступают в финалах. Пять последних решающих матчей немец проиграл, включая и до этого единственный в его карьере финал Лиги чемпионов 2013 года с «Боруссией» (тогда его команда потерпела неудачу в немецком дерби против «Баварии»).

Для «Реала» нынешний финал Кубка чемпионов - уже 16-й в истории. «Королевский клуб» еще долго будет оставаться самой титулованной командой Европы - сейчас у него 12 завоеванных трофеев, и теперь «сливочные» готовятся привезти в клубный музей 13-й Кубок. Любопытно, что последней командой, которой «Реал» уступил в финале, был ... «Ливерпуль». Случилось это в далеком 1981 году.

У мерсисайдцев, кстати, до этого было семь финалов, и в пяти из них «Ливерпуль» выигрывал. И если «Реал» может ощущать пресыщенность трофеями, то последняя большая победа «Ливерпуля» случилась целых 13 лет назад. У одних аппетит к большим свершениям как раз разгулялся, другие купаются в золоте каждый год и где-то «обросли жирком». Чья история в этот раз завершится хэппи-эндом - узнаем в Киеве 26 мая.

Юрий Трохимчук