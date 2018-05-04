Онлайн видео-трансляция "Динамо" - "Мариуполь": Премьер-лига, 30-й тур

В Киеве проходит стартовый матч 30-го тура УПЛ.

Сегодня в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского проходит стартовый матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает "Мариуполь".

У "Динамо" на данный момент 66 очков (2-е место), у "Мариуполя" - 36 (5-е место).

Напомним, поединок в Мариуполе между этими соперниками, состоявшийся 1 апреля, завершился волевой победой киевлян со счетом 3:2. Команды также должны были сыграть в приморском городе в августе прошлого года, но матч не состоялся из-за отказа "Динамо" ехать в Мариуполь.

Матч в Киеве начнется в 19.00.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".