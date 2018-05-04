Российский судья жутко ошибся в полуфинале Лиги Европы - благодаря его ляпу в финал вышел "Марсель"

Бригада из пяти российских арбитров не смогла разглядеть, от кого ушел мяч за лицевую линию.

Российский судья Сергей Карасев и его помощники (Антон Аверьянов, Тихон Калугин, Сергей Лапочкин и Сергей Иванов - вся бригада рефери из России) серьезно ошиблись в дополнительное время полуфинального матча Лиги Европы «Зальцбург» – «Марсель».

Об этом сообщает "Трибуна".

Читайте также"Марсель" в дополнительное время прошел "Зальцбург" и стал вторым финалистом Лиги Европы

На 115-й минуте арбитры ошибочно назначили угловой в ворота "Зальцбурга", посчитав, что мяч перед этим попал в защитника австрийской команды, хотя на самом деле не увидели, как мяч после дальнего удара Замбо-Ангиссы попал в колено игрока «Марселя».

В итоге сразу же после розыгрыша углового "Марсель" забил гол, который вывел эту команды в финал Лиги Европы.

Соперником французской команды будет мадридский «Атлетико».

Отметим, что Сергей Карасев включен в список арбитров, которые будут судить матчи чемпионата мира-2018 в России.