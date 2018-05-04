Украина может подать заявку на проведение Суперкубка УЕФА и финала Лиги Европы

Об этом заявил президент ФФУ Андрей Павелко.

В случае успешного проведения финалов Лиги чемпионов Украина может подать заявку на проведение других престижніх футбольных матчей - Суперкубка УЕФА и финала Лиги Европы в Киеве на НСК «Олимпийский».

Об этом заявил президент ФФУ Андрей Павелко после состоявшейся встречи с исполнительным директором UEFA Events SA Мартином Калленом, передает сайт "Команда 1".

При этом, следует отметить, что сроки подачи заявок на проведение Суперкубка в 2020 году и на финал Лиги Европы 2020 года уже истекли.

Как сообщал УНИАН, Украина впервые примет финал Лиги чемпионов. 26 мая главный матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", а финал женской Лиги чемпионов пройдет 24 мая на арене "Динамо" им. Валерия Лобановского.