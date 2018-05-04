Украина может подать заявку на проведение Суперкубка УЕФА и финала Лиги Европы

11:40, 04 мая 2018
Футбол
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Кабмин выделит средства для погашения долгов НСК &quot;Олимпийский&quot; / dynamo.kiev.ua

В случае успешного проведения финалов Лиги чемпионов Украина может подать заявку на проведение других престижніх футбольных матчей - Суперкубка УЕФА и финала Лиги Европы в Киеве на НСК «Олимпийский».

Об этом заявил президент ФФУ Андрей Павелко после состоявшейся встречи с исполнительным директором UEFA Events SA Мартином Калленом, передает сайт "Команда 1".

При этом, следует отметить, что сроки подачи заявок на проведение Суперкубка в 2020 году и на финал Лиги Европы 2020 года уже истекли. 

Как сообщал УНИАН, Украина впервые примет финал Лиги чемпионов. 26 мая главный матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", а финал женской Лиги чемпионов пройдет 24 мая на арене "Динамо" им. Валерия Лобановского.

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Новость в сюжете: Финал Лиги чемпионов в Киеве
Теги: #финал Лиги чемпионов в Киеве#Андрей Павелко