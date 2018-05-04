Задержан организатор договорных матчей, предлагавший 10 тысяч долларов юниорам "Карпат" за сдачу игры

25-летнего жителя Киева задержали при передаче футболистам части средств в сумме 4 тысяч долларов.

Во Львове правоохранители изобличили злоумышленника при попытке подкупа футболистов, который предлагал игрокам молодежной команды львовских "Карпат" 10 тысяч долларов за проигрыш в матче с молодежной командой донецкого "Шахтера".

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 25-летнего жителя Киева изобличили при передаче 1 мая футболистам части средств в сумме 4 тысяч долларов. Полная сумма, которую должны были получить спортсмены, составляла 10 тысяч долларов.

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«За полученные деньги футболисты должны были обеспечить проигрыш своей команды в матче с молодежной сборной другого украинского футбольного клуба, который был запланирован на начало мая во Львове», - отмечается в сообщении.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-3 (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в ФФУ заявили, что футболисты, участвовавшие в договорных матчах, не смогут играть за сборную до конца карьеры.