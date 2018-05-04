Задержан организатор договорных матчей, предлагавший 10 тысяч долларов юниорам "Карпат" за сдачу игры
Во Львове правоохранители изобличили злоумышленника при попытке подкупа футболистов, который предлагал игрокам молодежной команды львовских "Карпат" 10 тысяч долларов за проигрыш в матче с молодежной командой донецкого "Шахтера".
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 25-летнего жителя Киева изобличили при передаче 1 мая футболистам части средств в сумме 4 тысяч долларов. Полная сумма, которую должны были получить спортсмены, составляла 10 тысяч долларов.
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«За полученные деньги футболисты должны были обеспечить проигрыш своей команды в матче с молодежной сборной другого украинского футбольного клуба, который был запланирован на начало мая во Львове», - отмечается в сообщении.
Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-3 (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНИАН, в ФФУ заявили, что футболисты, участвовавшие в договорных матчах, не смогут играть за сборную до конца карьеры.