"Марсель" в дополнительное время прошел "Зальцбург" и стал вторым финалистом Лиги Европы
В ответном полуфинальном матче Лиги Европы австрийский "Зальцбург" обыграл французский "Марсель" со счетом 2:1 (2:0 в основное время). Однако с учетом победы "Марселя" в первой игре - 2:0 - именно французская команда пробилась в финал турнира.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
В основное время "Марсель" в гостях уступил "Зальцбургу" - 0:2, пропустив два гола во втором тайме. Команды сыграли еще два овертайма по 15 минут. На 116-й минуте Роланду после розыгрыша углового забил единственный гол "Марселя" в этой игре, который вывел французский клуб в финал.
Интересно, что решающий матч состоится во Франции, в Лионе, и пройдет 16 мая.
Соперником "Марселя" в финале станет испанский "Атлетико" (Мадрид), который в параллельном поединке обыграл "Арсенал".