"Марсель" в дополнительное время прошел "Зальцбург" и стал вторым финалистом Лиги Европы

"Зальцбург" забил два мяча в основное время, но не выстоял в овертайме.

В ответном полуфинальном матче Лиги Европы австрийский "Зальцбург" обыграл французский "Марсель" со счетом 2:1 (2:0 в основное время). Однако с учетом победы "Марселя" в первой игре - 2:0 - именно французская команда пробилась в финал турнира.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В основное время "Марсель" в гостях уступил "Зальцбургу" - 0:2, пропустив два гола во втором тайме. Команды сыграли еще два овертайма по 15 минут. На 116-й минуте Роланду после розыгрыша углового забил единственный гол "Марселя" в этой игре, который вывел французский клуб в финал.

Интересно, что решающий матч состоится во Франции, в Лионе, и пройдет 16 мая.

Соперником "Марселя" в финале станет испанский "Атлетико" (Мадрид), который в параллельном поединке обыграл "Арсенал".