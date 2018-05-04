Стало известно имя исполнительницы, которая споет на финале Лиги чемпионов в Киеве

00:23, 04 мая 2018
Футбол
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Дуа Липа / Markus Pritzi

Британская певица косовского происхождения Дуа Липа споет во время финала Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский».

Это стало известно из проморолика, выпущенного официальной страницей Лиги чемпионов в Facebook.

Певица известна своей песней под названием New Rules.

Как сообщал УНИАН, в финале сыграют «Реал» и «Ливерпуль». 

Накануне украинские власти сообщили, что Киев полностью готов к проведению финала

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Новость в сюжете: Финал Лиги чемпионов в Киеве
Теги: #финал Лиги чемпионов в Киеве