"Атлетико" вышел в финал Лиги Европы, обыграв "Арсенал" в последнем матче в еврокубках Венгера

Поединок завершился победой "Атлетико" - 1:0.

В Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги Европы. Испанский "Атлетико" со счетом 1:0 обыграл лондонский "Арсенал" и вышел в финал турнира.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Уже в начале матча, на 8-й минуте французский защитник «Арсенала» Лоран Косьельни получил травму. В итоге француз так и не смог подняться – его унесли с поля на носилках, а Арсену Венгеру пришлось делать раннюю замену.

В конце первого тайма ситуацию для гостей еще больше омрачил гол "Атлетико" - Диего Коста после паса Гризманна вонзил мяч под перекладину. 1:0!

Второй тайм прошел в безуспешных попытках "Арсенала" сравнять счет. По сумме двух матчей (в первой игре была зафиксирована ничья - 1:1) испанский клуб пробился в финал Лиги Европы.

Таким образом, это была последняя игра в еврокубках для Арсена Венгера как главного тренера "Арсенала".