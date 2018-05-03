Порошенко пошутил, что готов приютить часть гостей финала Лиги чемпионов у себя дома

Президент Украины признался, что следил за полуфиналами в Лиге чемпионов.

Президент Украины Петр Порошенко готов помочь Киеву справиться с потоком туристов в день проведения финала Лиги чемпионов.

Об этом президент Украины в шутку заявил на встрече с исполнительным директором УЕФА Events SA Мартином Калленом.

«Имеем огромное количество звонков, наших друзей, наших партнеров, не только из Европы, и на сегодняшний день нельзя найти ни одного места в гостинице. Хочу сказать, что некоторых гостей буду селить у себя дома. Фактически такой уровень ажиотажа, такой уровень популярности», - отметил президент.

Также Порошенко рассказал, что вчера расстроился из-за судейства в полуфинале Лиги чемпионов "Рома" – "Ливерпуль" (4:2).

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"Вчера до глубокой ночи смотрели очень драматичный матч между «Ромой» и «Ливерпулем», никто себе не мог представить, что команда, которая выиграла со счетом 4:2, не попадет в финал. То есть рейтинг Киева и желание присутствовать являются на сегодняшний день невероятными.

У меня, как у президента, есть немного времени, чтобы смотреть футбольные матчи. Но вчера мы с женой посмотрели от начала до конца матч «Ромы», сердце болело за судейство и за то, что там кто-то рукой сыграл, и офсайд правильно или неправильно назначили. В такие дни все, от президента до школьника, превращаются в обычных футбольных болельщиков", – сказал Порошенко.

"Предыдущий матч между "Реалом" и "Баварией" также является образцом огромного класса и уровня игры. "Реал" уже третий год подряд в финале, и я думаю, что это будет настоящее футбольное чудо, которое мы сможем посмотреть в Киеве», - отметил президент.

Напомним, финал Лиги чемпионов в Киеве пройдет 26 мая. В решающем матче встретятся "Реал" и "Ливерпуль". За два дня до этого на стадионе "Динамо" также состоится финал женской Лиги чемпионов, в котором сыграют "Лион" и "Вольфсбург".