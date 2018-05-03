В АП заявили о полной готовности к проведению финала Лиги чемпионов

24 мая состоится финал женской Лиги чемпионов, а 26 мая пройдет главный матч на "Олимпийском".

Украина полностью готова к проведению матчей Лиги чемпионов по футболу. Об этом заявил глава АП Игорь Райнин, передает пресс-служба президента.

"Украина тщательно готовилась к этому событию. Мы провели ряд мероприятий, направленных на создание условий для проведения этих матчей", - подчеркнул Райнин.

В частности, напомнил он, Верховная Рада приняла ряд законов, направленных на обеспечение достойного проведения финала Лиги чемпионов. Президент уже подписал законы, вносящие изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, а также в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Согласно внесенным изменениям доходы, полученные представителями УЕФА, членами команд и делегаций, освобождаются от налога на доходы физических лиц и военного сбора. Кроме того, товары, которые ввозятся в Украину УЕФА, не облагаются пошлиной.

Райнин выразил надежду, что после проверки, назначенной на 11-12 мая, представители УЕФА в финальном отчете позитивно оценят все проведенные работы и функционирование всех необходимых для проведения матча систем.

Исполнительный директор УЕФА Events SA Мартин Каллен поблагодарил Организационный комитет за проведенную работу и отметил, что уверен в должном уровне организации матчей.

"Я уверен, что после финала мы все будем довольны результатом", - заявил он.

Напомним, что 24 мая на стадионе "Динамо" им. Лобановского состоится финал женской Лиги чемпионов между немецким "Вольфсбургом" и французским "Лионом".

Мужской финал состоится 26 мая на НСК "Олимпийский" между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем". Ожидается, что за время финальных игр Киев посетят около 50 тысяч иностранных туристов.