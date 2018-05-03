Экс-защитник "Шахтера" Сопко: "Заря" вышла на новый этап соперничества с горняками

У «Шахтера» мотивация должна быть больше, ведь нельзя терять очки в борьбе за первое место.

Экс-защитник «Шахтера» и футбольный эксперт Александр Сопко поделился своим мнением о предстоящем матче тура между горняками и «Зарей»:

«У «Зари» есть хорошая мотивация. Было много заявлений такого толка, что «Заря» вышла на новый этап соперничества с «Шахтером». Она отказалась от арендованных игроков, видит в этом весомый шаг в развитии. «Заря» научилась играть против «Шахтера». Эти заявления вносят дополнительную мотивацию. Мы знаем на примере Моуриньо, как он может и сам мотивировать свои команды через соперника, так и подстегивать соперника. Учитывая то, что Вернидуб в чем-то ориентируется на Моуриньо, возможно, тоже взял на вооружение такую тактику. Это взгляд со стороны болельщика, - отметил специалист в комментарии Terrikon.com.

Чья мотивация будет выше? Я думаю, у «Шахтера» она должна быть больше, ведь нельзя терять очки в борьбе за первое место. Идет концовка чемпионата, отчего необходима уверенность на борьбу на финишной прямой.

У «Зари» есть шансы занять третье место, хоть и не очень большие. Кроме того, играя против «Шахтера» или же «Динамо», можно получить мотивацию с третьей стороны. Иногда это самый решающий фактор. Обе команды, в любом случае, будут супермотивированы на эту игру.

Ротация состава перед финалом Кубка? Я думаю, что у «Шахтера» есть запас по людям, длине, глубине и качеству скамейки запасных. Даже не на две игры - я беру сюда все игры. У "Шахтера" есть четыре игры. Все они равносильны финалу Кубка. Распределять силы на какие-то матчи будет неправильно.

Я думаю, «Заря» получит поддержку в Харькове и со стороны переселенцев из Луганска. Эти игры между «Зарей» и «Шахтером» уже вышли за пределы рядового матча. Можно сказать, что это малое дерби. Один из матчей был с налетом скандальности, «Шахтер» проиграл. Интерес уже подогрет максимально», - отметил Сопко.

Как сообщал УНИАН, матч «Шахтер» - «Заря» пройдет на ОСК «Металлист» в Харькове 5 мая. Билеты на игру можно купить на официальном сайте донецкого клуба или в мобильном приложении от клуба со скидкой 20%.