Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесен на другой день из-за проведения финала Лиги чемпионов

Вместо 20 мая встреча лидеров Премьер-лиги состоится на день раньше - 19-го числа.

Матч заключительного 32-го тура украинской Премьер-лиги между «Динамо» и «Шахтером» состоится 19 мая.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Ранее встреча должна была пройти 20 мая.

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Премьер-лига получила письмо от «Динамо», в котором указано, что матч невозможно провести в этот день, поскольку на стадионе имени Лобановского запланированы работы по подготовке к финалу женской Лиги чемпионов, который состоится 24 мая на этой арене.

«Шахтер» согласился на перенос матча, поэтому Дирекция УПЛ перенесла матч "Динамо" - "Шахтер" на день ранее – на 19 мая. Начало встречи остается прежним – 19.30.