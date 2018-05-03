"Ливерпуль" и "Рома", наколотив друг другу 13 голов, установили рекорд полуфиналов Лиги чемпионов

"Ливерпуль" стал первым английским клубом, вышедшим в финал Лиги чемпионов, за последние 6 лет.

За два полуфинальных матча Лиги чемпионов «Рома» и «Ливерпуль» наколотили в ворота друг друга 13 голов. Это абсолютный рекорд результативности полфинальной стадии соревнований, сообщает сайт УЕФА.

В первом матче на поле "Ливерпуля" английский клуб праздновал победу - 5:2. В ответной игре, которая состоялась вчера на римском "Стадио Олимпико", "Рома" победила со счетом 4:2. Общий счет противостояния - 7:6 в пользу "Ливерпуля".

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13 голов - это рекорд для полуфиналов и повторение наивысшего достижения во всем плей-офф (имеется в виду современный формат Лиги чемпионов). В сезоне-2008/09 "Бавария" разнесла португальский "Спортинг" - 12:1 в двух матчах. Это случилось на стадии 1/8 финала.

"Ливерпуль" стал первым английским клубом, вышедшим в финал Лиги чемпионов, за последние 6 лет. В 2012-м последней британской командой в финальном матче был лондонский "Челси", который выиграл трофей у "Баварии".