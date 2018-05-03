"Ливерпуль" посвятил выход в финал Лиги чемпионов раненому болельщику

Игроки "Ливерпуля" после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ромой" поддержали своего болельщика Шона Кокса, находящегося в коме.

"Ливерпуль" пробился в финал Лиги чемпионов и посвятил это достижение своему болельщику, который накануне угодил в больницу после нападения двух фанатов римского клуба. По окончании игры футболисты растянули соответствующий баннер: "Шон Кокс – ты никогда не будешь одинок".

Также главный тренер команды Юрген Клопп посде игры заявил следующее:

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"Выход в финал мы отвоевали ради нашего болельщика Шона Кокса, который в данный момент находится в больнице. Мы говорили об этом с ребятами перед игрой, думали об этом, и теперь мы в финале".

Напомним, что в день первого полуфинального матча между "Ливерпулем" и "Ромой" фанаты итальянского клуба совершили серию нападений на британских болельщиков. Один из фанатов "Красных" Шон Кокс, получивший серьезные повреждения головы, до сих пор пребывает в состоянии комы.

Как сообщал УНИАН, в среду вечером "Ливерпуль" уступил "Роме" в ответном полуфинальном поединке, но по сумме двух встреч пробился в финал Лиги чемпионов. В решающем поединке 26 мая в Киеве мерсисайдцы встретятся с мадридским "Реалом".