Проект "Давай, играй!" стартовал в Мариуполе

Футболисты «Шахтера» Руслан Фомин и Додо открыли детскую спортплощадку в рамках проекта «Давай, играй!»

Игроки донецкого "Шахтера" Руслан Фомин и Додо побывали на открытии новой футбольной площадки в мариупольской общеобразовательной школе № 25.

В марте «Шахтер» вместе с властями Мариуполя презентовал целевую программу развития спорта в городе, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

На первом этапе уже оборудовано 8 площадок. По словам директора департамента маркетинга и коммуникаций ФК «Шахтер» Юрия Свиридова, в планах открытие подобных площадок в каждой школе.

– В проекте «Давай, играй!» закладывается очень простая идея – массовость, – говорит Юрий Свиридов. – Мы не стремимся воспитывать профессиональных футболистов, хотим, чтобы как можно больше детей вели здоровый образ жизни, тренировались и участвовали в спортивных соревнованиях. Уверен, массовость даст результат в виде новых талантов. Дети, которые здесь делают первые шаги, будут замечены профессиональными скаутами, попадут в различные академии, возможно, в будущем станут прославлять ФК «Мариуполь», другие команды, сборную Украины, окажутся свидетелями самых престижных турниров, коими являются Лига чемпионов и Лига Европы. К сожалению, массовым спортом в Мариуполе занимается очень мало детей, порядка 20%. Объединив усилия с городскими властями, мы хотим добиться цифры в 60–70%. Убежден, в ближайшем будущем Мариуполь по развитию футбола в стране будет городом номер один.

На площадках уже занимается около 200 ребят. Ожидается, что к осени их количество благодаря «Давай, играй!» достигнет 800 человек. Также в планах создание первой специальной группы по обучению футболу детей с ограниченными физическими возможностями.

– С помощью таких проектов в Мариуполе произойдет толчок к развитию футбола и массового спорта, популяризации здорового образа жизни, – считает тренер-волонтер «Давай, играй!» Артем Горбачев. – Это очень хорошая инициатива ФК «Шахтер». Главное, занятия абсолютно бесплатны, прийти может любой желающий. Донецкий клуб предоставил мячи, экипировку и другое оборудование для проведения тренировок. На данный момент у нас две группы: 7–9 и 10–12 лет.

Руслан Фомин и Додо понаблюдали за работой юных спортсменов, продемонстрировали несколько любимых финтов, а также сыграли с ребятами в футбол. Завершилась встреча общим фото на память и продолжительной автограф-сессией.

– Эти дети – будущее украинского футбола, – убежден нападающий «горняков» Руслан Фомин. – Замечательно, что проходят такие мероприятия, строятся площадки. Очень важно, чтобы мальчишки и девчонки уделяли внимание спорту и вели активный образ жизни. В моем детстве, конечно, таких полей не было, мы гоняли мяч во дворах. Благодаря «Шахтеру» и городским властям Мариуполя у ребят есть возможность тренироваться в прекрасных условиях.

Напомним, проект «Давай, играй!» стартовал в 2013 году. Сотни детей занимаются массовым футболом на площадках по всей Украине: в Донецке, Макеевке, Львове, Краматорске, Северодонецке, Курахово, Доброполье, а теперь и Мариуполе. Планируется и дальнейшее расширение географии.