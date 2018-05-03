"Ливерпуль" установил рекорд еврокубков по забитым голам за сезон, превзойдя достижение "Барселоны"

00:24, 03 мая 2018
Футбол
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&quot;Ливерпуль&quot; побил рекорд Лиги чемпионов по забитым голам за один сезон / REUTERS

В ответном матче 1/2 финала команда Юргена Клоппа забила дважды "Роме", хотя и проиграла - 2:4. 

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Всего у «Красных» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов уже 46 забитых голов в 14 матчах, что является не только лучшим результатом в истории турнира, но и в еврокубках вообще.

Ранее рекорд результативности в Лиге чемпионов принадлежал «Барселоне», которая в сезоне-1999/00 забила в 16 матчах 45 мячей.

Как сообщал УНИАН, в финале Лиги чемпионов 26 мая сыграют "Ливерпуль" и "Реал". 

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Теги: #Лига чемпионов#Ливерпуль