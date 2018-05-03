"Ливерпуль" установил рекорд еврокубков по забитым голам за сезон, превзойдя достижение "Барселоны"

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов "Красные" забили уже 46 голов и могут улучшить этот результат 26 мая в Киеве.

«Ливерпуль» установил рекорд Лиги чемпионов по результативности за один сезон.

В ответном матче 1/2 финала команда Юргена Клоппа забила дважды "Роме", хотя и проиграла - 2:4.

Читайте также"Ливерпуль" стал вторым финалистом Лиги чемпионов, став соперником "Реала" в битве за трофей в Киеве

Всего у «Красных» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов уже 46 забитых голов в 14 матчах, что является не только лучшим результатом в истории турнира, но и в еврокубках вообще.

Ранее рекорд результативности в Лиге чемпионов принадлежал «Барселоне», которая в сезоне-1999/00 забила в 16 матчах 45 мячей.

Как сообщал УНИАН, в финале Лиги чемпионов 26 мая сыграют "Ливерпуль" и "Реал".