"Днепр-1" пробился в Первую лигу

Клуб, созданный год назад, всего за один сезон сумел подняться в классе.

Футбольная команда «Днепр-1» пробилась в Первую лигу. В очередном туре чемпионата Украины во Второй лиге "Б" днепровская команда обыграла «Таврию» и обеспечила выход в более престижный дивизион за пять туров до конца сезона.

Отрыв от «Энергии» (Новая Каховка), которая идет на третьем месте, составляет 18 очков. На втором месте - "Металлист-1925", также претендующий на повышение в классе. Харьковчане опережают «Энергию» на 12 очков.

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Следует отметить, что из группы «А» Второй лиги уже точно поднялись в Первую лигу «Агробизнес» (Волочиск, Хмельницкая обл.) и «Прикарпатье» (Ивано-Франковск).

Таким образом, "Днепр-1", "Агробизнес" и "Прикарпатье" в следующем сезоне сыграют в Первой лиге.

В обратном направлении - из Первой лиги во Вторую - перейдут четыре команды. На данный момент, за три тура до финиша, внизу расположились "Кремень" (Кременчуг), "Жемчужина" (Одесса), "Черкасский Днепр" и "Нефтяник-Укрнафта" (Ахтырка).

СК "Днепр-1" был основан в марте 2017 года, а выступления на профессиональном уровне начал в июле прошлого года. Главным тренером команды стал экс-тренер ФК "Днепр" Дмитрий Михайленко. Вместе с Михайленко в новый клуб перебрался весь его тренерский штаб, а также ряд игроков старой команды "Днепр". Домашние матчи команда проводит на стадионе "Днепр-Арена".

Помимо завоевания путевки в Первую лигу, несомненным достижением команды стал и выход в полуфинал Кубка Украины в этом сезоне.