УЕФА опроверг слова Павелко о возможном переносе финала Лиги чемпионов

Последние заявления президента ФФУ оказались далеки от реальности.

В УЕФА опровергли недавние заявления президента ФФУ Андрея Павелко, касающиеся проведений финалов Лиги чемпионов.

На прошлой неделе президент ФФУ сообщил, что Киев был близок к тому, чтобы потерять права на проведение финалов мужской и женской Лиги чемпионов. Павелко якобы предлагали перенести финал в другую страну из-за отсутствий гарантий безопасности.

По информации Sport-express.ua, в УЕФА подобный вопрос не рассматривался.

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Также в организации прокомментировали слова Павелко о том, что отсутствие крыши на стадионе имени Лобановского, где будет сыгран финал женской Лиги чемпионов, может стать причиной переноса матча в другой город. В УЕФА заявили, что факт отсутствия крыши «не побуждал к рассмотрению возможности изменения места проведения женского финала Лиги чемпионов».

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве. А двумя днями раньше, 24 мая, будет сыгран и финал женской Лиги чемпионов на стадионе "Динамо".