Игроки "Шахтера" Марлос и Кайоде, отличившиеся скандальными нарушениями, получили минимальные наказания от ФФУ

Футболисты пропустят один матч.

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ принял решение дисквалифицировать двух игроков "Шахтера" - полузащитника Марлоса и форварда Оларенваю Кайоде, сообщает официальный сайт организации.

Кайоде получил дисквалификацию на один матч плюс два поединка условно за удар защитника "Динамо" Артема Шабанова. А вот Марлос был наказан дисквалификацией на одну игру за умышленное получение желтой карточки в поединке против "Ворсклы" в 28-м туре УПЛ.

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Таким образом, оба футболиста не помогут "Шахтеру" в ближайшем матче против "Зари", который состоится 5 мая.

В нынешнем сезоне основным исполнителем "Шахтера" является Марлос, сыгравший в 38 поединках во всех турнирах, забив при этом 20 мячей. А вот Кайоде выходил на поле в 5 поединках, в которых отметился 3 голами.

Помимо этого, официальный сайт ФФУ подтвердил открытие дела против защитника "Зари" Александра Сватка. В матче с "Вересом" этот игрок рассек лицо атакующего полузащитника ровенчан Жулио Сезара. Арбитр Денис Шурман не углядел нарушения в эпизоде и даже не показал игроку "Зари" желтую карточку.