"Динамо" сыграет с "Шахтером" 20 мая в заключительном туре УПЛ

Судьба золота может решиться в последнем туре.

Стали известны даты проведения матчей последнего, 32-го тура украинской Премьер-лиги в сезоне-2017/2018.

Центральный поединок между "Динамо" и "Шахтером" будет сыгран в воскресенье, 20 мая, на стадионе "Динамо" имени Лобановского в Киеве.

19 мая, суббота

Карпаты — Сталь 17:00

Черноморец — Зирка 17:00

Александрия — Олимпик 19:30

20 мая, воскресенье

Ворскла — Заря 17:00

Верес — Мариуполь 17:00

Динамо — Шахтер 19:30

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Напомним, что на данный момент разрыв между "Шахером" и "Динамо" составляет всего 3 очка. Не считая очной встречи в Киеве, соперникам в борьбе за "золото" осталось провести по два матча. "Шахтер" сыграет два матча дома - с "Зарей" (5 мая) и "Вересом" (13-го). "Динамо" 4 мая примет "Мариуполь" в Киеве, а 13-го - сыграет на выезде с "Зарей".

Таким образом, не исключено, поединок в последнем туре "Динамо" - "Шахтер" станет решающим. Правда, даже победа может не принести киевлянам чемпионский титул, ведь при равенстве очков, согласно регламенту, ключевым показателем для определения первого места является разница забитых и пропущенных мячей.

Пока что очевидно, что лучшие перспективы у горняков - у донетчан разница мячей сейчас составляет +46 (67-21), у киевлян +37 (60-23).